"Vivere a lungo è bello, bene è meglio"

"Vivere più anni, ma anche con più qualità", dice il dottor Flavio Doni, direttore generale del Poliambulatorio Il Sole, durante l’inaugurazione della mammografia 3D con tomosintesi e della capsula “health point“: due tecnologie d’avanguardia che segnano una svolta nella prevenzione e nella tutela della salute. Il primo macchinario, consigliato alle donne dai 40 anni, garantisce meno radiazioni e più sicurezza per i pazienti. "Si tratta dell’esame diagnostico fondamentale per la prevenzione del cancro al seno. Grazie all’uso di tecnologia di ultima generazione, è possibile effettuare un’indagine più accurata della mammella rispetto alla mammografia convenzionale".

L’apparecchio top di gamma permette l’acquisizione di immagini ad alta risoluzione mediante un sistema di ultima generazione che combina i principi della mammografia classica con quelli della tomografia con la tomosintesi, ottenendo così la ricostruzione stratificata della mammella. Oltre alla maggiore accuratezza diagnostica, che permette di individuare lesioni anche di piccolissime dimensioni, offre altri due vantaggi: "Un minor tempo di compressione del seno, quindi riduzione del dolore e del rischio di artefatti da movimento, e una dose radiante personalizzata a seconda del tipo di mammella, calcolata in modo automatico dalla macchina nel momento della scansione". Il chiosco del benessere offre, invece, un’innovazione tecnologica unita alle competenze dei professionisti del poliambulatorio di via XXV Aprile per fare prevenzione anche attraverso corretti stili di vita. "Ci chiedono spesso ‘Come posso cominciare?’. Dal pensare di prendersi cura di sé. Il percorso è come un gioco. Si entra nella capsula health point e si misurano parametri che sono alla base di alcune malattie, per iniziare a conoscersi meglio". Dopo 7 minuti di domande e misurazioni, esce uno "scontrino", una sorta di carta d’identità del benessere "per capire come mantenerlo". La.La.