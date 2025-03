Vittime di mafia, giovani in piazza tra flash mob e mostra

Flash mob degli studenti per le vittime di mafia in piazza Unità d’Italia. Nomi letti ad alta voce e mostra preparata durante le lezioni di educazione civica e alle legalità aperte a incontri con i familiari dei morti. Ragazzi protagonisti a Cernusco della Giornata dedicata agli eroi che hanno perso la vita per difendere le regole.

Hanno partecipato entrambi gli istituti comprensivi, Margherita Hack e Rita Levi Montalcini, e le superiori, l’Itsos Marie Curie e L’Ipsia Majorana. I giovani hanno portato con sé sagome e lavori realizzati durante l’anno. Alla cerimonia anche la vicesindaca Paola Colombo e l’assessora alla Legalità Debora Comito.

L’appuntamento per i ragazzi e per la città adesso è per sabato con la terza "Camminata contro le mafie" organizzata da Libera Martesana che quest’anno partirà dal Liceo Giordano Bruno di Melzo. L’iniziativa, promossa in collaborazione con diversi istituti scolastici del territorio, ha l’obiettivo "di sensibilizzare studenti e cittadinanza sui temi della lotta alla criminalità organizzata".

L’evento si inserisce in un percorso di educazione civica che coinvolge i giovani in momenti di confronto e approfondimento, con la partecipazione di amministratori locali e associazioni impegnate su questo fronte. "Un’occasione - spiega il Comune - per rafforzare il legame tra scuola e territorio".

Bar.Cal.