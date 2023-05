Vito Fiorino, un Giusto fa tappa a Solaro

Nel marzo scorso le classi terze della scuola media "Luigi Pirandello" sono state ospitate nei locali del Maps (Movimento Associativo Pensionati Solaresi) per una conferenza dal titolo "Parliamo di legalità con Vito Fiorino, soccorritore di 47 profughi in mare a Lampedusa". All’evento, che rientra in un progetto della biblioteca scolastica, finanziato dal Comune di Solaro, hanno partecipato anche il sindaco Nilde Moretti e l’assessore all’istruzione Monica Beretta.

Fin da giovane, Vito Fiorino capisce il disagio dei migranti, perché anche lui lo è stato, essendo emigrato da Bari verso Sesto San Giovanni. Nel 2000 decide di trasferirsi a Lampedusa, dove compra un’imbarcazione che chiama Gamar, dal nome dei suoi nipoti. Qui si crea un gruppo di amici, gli "Otto della Gamar". È proprio con loro che si imbatte nella catastrofe del 3 ottobre del 2013: un gruppo numeroso di immigrati eritrei che stavano affogando nella baia della Tabaccara vicino a Lampedusa, a causa dello scoppio del motore dell’imbarcazione che li trasportava. "Inizialmente pensavamo fosse un vuciare di gabbiani, ma poi scoprimmo che erano le urla di uomini", racconta Fiorino. Più di 500 migranti dispersi in mare da più di tre ore che chiedevano aiuto. "Ho provato paura, ma poi ho reagito. Il coraggio esce da solo", risponde agli studenti che gli domandano cosa avesse provato in quel momento. Pensa di salvarne quattro o cinque, ma arriva a salvarne quarantasette, tra cui una donna. Con altri soccorritori, vengono poi salvate 155 persone su 523; le restanti 368 sono disseminate nei cimiteri di Lampedusa avendo come nome un numero.

È per questo che, dopo essere riuscito a dare un nome a quasi tutte le persone morte in mare, nel 2019 Vito Fiorino decide di inaugurare un memoriale, proprio il 3 ottobre, alle 3:30 del mattino, il sesto anniversario della strage, affinché possano avere un’identità ed essere ricordate.

Nel 2018 l’associazione Gariwo lo riconosce Giusto fra le nazioni. "Un Giusto è una persona che, salvandone un’altra, salva tutto il mondo", sostiene Fiorino. "Ne sono onorato, ma non mi sento un eroe". I suoi rapporti con il mare sono cambiati perché non riesce a dimenticare l’angoscia provata in quei terribili momenti, ma non sono cambiati i rapporti con amici e familiari, a cui si sono aggiunti tutti i migranti salvati che ora considera figli suoi. Poco tempo fa a Cutro si è ripetuta la stessa tragedia e gli studenti ne chiedono un commento a Vito Fiorino. "Manca la volontà di creare corridoi umanitari" sentenzia, e poi: "Quello che queste persone lasciano nel loro Paese è evidentemente più terribile di un viaggio in mare". Alla fine dell’incontro è lui a porre un domanda agli studenti: "Chi avrebbe voluto essere con me quel giorno?" Alcuni ragazzi si alzano in piedi e lui li abbraccia emozionato. È importante e necessario combattere l’indifferenza.