“Vita sulla Terra, diritto di tutti“ Eventi, stand e Testori in mostra alla festa delle associazioni

Novate aperta, solidale e responsabile, oggi la festa delle associazioni. Il tema di quest’anno è “Vita sulla Terra, un diritto di tutti”. Dieci giorni dedicati alle associazioni di volontariato sociale e culturale, con conferenze, dibattiti, laboratori, mostre. Oggi al parco Brasca e nel giardino dell’Oasi, stand e banchetti espositivi delle varie associazioni di Novate. Una preziosa occasione per fare conoscere le proprie attività e ricevere informazioni. Inoltre, diversi eventi durante la giornata. Fino al 13 maggio in mostra in Villa Venino, il quadro “Cespo di ciclamini” e foto inedite di Giovanni Testori. Oggi dalle 10 alle 18, al parco Brasca, sarà allestito un percorso di mobility dog a disposizione dei proprietari con i loro cani guidati da educatori cinofili, a cura dell’associazione “Le nostre Orme“. Domani dalle 17, nel giardino Lidia Conca di Villa Venino, “Raccontami una storia in giardino”, per bambini dai 3 anni, a cura dell’associazione GenitorieScuola. In occasione della festa oggi fino alle 20.30 è istituito il divieto di transito e di sosta su entrambi i lati di via Diaz e nel parcheggio di via Repubblica 114. In caso di maltempo la festa si svolgerà in formato ridotto negli spazi del Circolo Sempre Avanti.