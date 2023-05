Vita da pianista: lezione-concerto di Michele Fazio

"L’acrobata: una vita da pianista, dal campetto di calcio ai film di Sergio Rubini" è il titolo della lezione-concerto del pianista e compositore jazz Michele Fazio (nella foto), in programma domani a Settimo Milanese nell’ambito della rassegna musicale "Parole al vento - Un piano per l’energia". L’appuntamento è alle ore 21 a Palazzo Granaio, presso la Scuola civica di musica Bill Evans, che ospita e sostiene la settima edizione della manifestazione, organizzata da Ahum con il contributo dell’amministrazione comunale di Settimo Milanese (ingresso libero con prenotazione consigliata inviando una mail a [email protected]). Talento eclettico e pianista dal tocco elegante, la musica di Fazio è riconoscibile per il forte impatto lirico e melodico, ma "io non sono capace di fare lezioni di pianoforte e quando mi hanno proposto la serata ho accettato pensando di dialogare con il pubblico raccontando come sono diventato un pianista - spiega l’artista pugliese -. Io volevo fare il calciatore, ma i miei genitori mi facevano studiare pianoforte. Ora gliene sono grato, come sono orgoglioso del fatto di aver le colonne sonore del regista e attore Sergio Rubini, mio conterraneo". Il jazzista domani sarà impegnato in un dialogo serrato con il pubblico, dialogo nel corso del quale, tra aneddoti e racconti, svelerà la sua parabola artistica: Fazio è un vero e proprio acrobata della tastiera (proprio come il titolo di un suo fortunato album, uscito nel 2014), capace di spaziare dal jazz alla classica e di scrivere colonne sonore per il cinema e musiche per il teatro. Il 6 giugno uscirà l’ultimo lavoro, "Infinity" con Fazio al piano, Aska Maret Kaneko (voce e violino), Carlos El tero Buschini (basso acustico). Ospite Fausto Beccalossi. Ro.Ramp.