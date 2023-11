Visite guidate a Villa Borromeo in sottofondo l’orchestra d’archi

Dopo il successo ottenuto alla riscoperta del Rudun e Villa Arcivescovile a Groppello d’Adda, i volontari del Fondo ambientale italiano replicano con la giornata "Fai Day", in programma domenica, che apre le porte alle visite guidate della Villa Borromeo e il suo immenso giardino in centro città. A fare da cornice all’iniziativa turistica musiche del ‘700.

"L’appuntamento di domenica 5 con i volontari del Fai in Villa Borromeo - così l’assessore al Turismo Antonio Capece - è il secondo evento dopo quello di Groppello, organizzato nell’ottobre scorso che ha richiamato molti turisti. Con l’istituzione dell’assessorato al Turismo, come da programma elettorale, questa Amministrazione si sta impegnando notevolmente per incrementare la presenza di visitatori qui a Cassano". Il Comune apre dunque al Fai per la promozione del turismo locale con iniziative sul territorio mirate a sensibilizzare la tutela del patrimonio storico e culturale.

Due le modalità di adesione per la giornata evento turistico di domenica con momenti diversi di partecipazione: nella mattinata visita guidata alla Villa Borromeo e il suo grande giardino, costo ticket 8 euro per gli iscritti al Fai e 12 per i non iscritti. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14, ci saranno invece due momenti dedicati alle visite guidate seguite da un concerto dell’orchestra d’archi di 15 elementi diretti dal maestro Maestro Matteo Fedeli; costo d’ingresso 18 euro per gli iscritti Fai e 22 per i non iscritti. Prenotazioni: faiprenotazioni.fondoambiente.it

Stefano Dati