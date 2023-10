Visite alla sede Bankitalia a Milano: Carabinieri e Fai insieme per il patrimonio artistico

Per due giorni, sabato e ieri, turisti e appassionati di arte hanno potuto visitare, tra le varie location, il palazzo della Banca d’Italia di via Cordusio, sede del Nucleo carabinieri Banca d’Italia di Milano, nell’ambito delle giornate Fai di ottobre. Il percorso ha permesso di ammirare il Salone del Pubblico, lo Scalone d’Onore, il velario e le vetrate liberty, il Salone delle assemblee, la Sala del “tavolo rotondo” e la Sala del Consiglio. Arma dei carabinieri e Fondo ambiente italiano hanno sottoscritto nel 2019 un protocollo d’intesa per perseguire insieme "l’obiettivo comune della conservazione dell’ambiente e la salvaguardia del patrimonio artistico-culturale" e per promuovere iniziate "per la salvaguardia del territorio e la difesa dei beni comuni".