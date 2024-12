Violenza sessuale in Stazione Centrale: donna di 37 anni aggredita nella notte

Milano, 16 dicembre 2024 – Notte di paura nella zona della Stazione Centrale per una donna di 37 anni. Questa mattina, poco prima dell’alba, ha raccontato di essere stata aggredita, denunciando di aver subìto una violenza sessuale nella notte. Dopo aver chiesto aiuto al personale delle forze dell'ordine e ai militari dell’Esercito presenti nella piazza antistante la Stazione Centrale, è stata trasportata in ospedale attivando il protocollo di accertamenti per le violenze sessuali.

Dalle prime informazioni la donna, che si è presentata in piazza Duca D'Aosta alle 5, ha riportato vari traumi ed è stata trasportata in codice giallo alla clinica Mangiagalli, specializzata in questo genere di aggressioni. Sono in corso accertamenti per verificare i contorni dell’episodio e identificare l’eventuale – o gli eventuali – predatore sessuale entrato in azione.

L’area del principale scalo ferroviario milanese è da tempo sotto osservazione per quanto riguarda la sicurezza. Si tratta di uno dei quartieri più caldi su questo fronte: amministrazione comunale e governo si sono spesso confrontati – anche polemicamente – sulle ricette da trovare per garantire tranquillità e sicurezza ai suoi frequentatori.