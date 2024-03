Violenta una ragazza di 18 anni fuori da una famosa discoteca di Milano e poi la lascia su una panchina: arrestato

L'incontro in discoteca. Poi il raid brutale all'uscita. Lei, stordita dall'alcol, caricata di forza in macchina dallo sconosciuto, costretta a subire atti sessuali contro la sua volontà e poi abbandonata su una panchina fuori dal locale. A poco meno di dieci mesi di distanza da quell'episodio, avvenuto il 23 maggio 2023, gli agenti della Squadra mobile hanno arrestato per violenza sessuale un italiano di 23 anni, finito ai domiciliari.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti della sezione specializzata nel contrasto ai reati contro donne e minori, coordinati dal dirigente reggente Domenico Balsamo e dal funzionario Stefano Veronese, la ragazza, da poco maggiorenne, si è recata quella sera in discoteca per trascorrere una serata con le amiche.

Qui ha conosciuto il ventitreenne, “che, approfittando del suo stato psico-fisico alterato dalla pregressa assunzione di bevande alcoliche, l’avrebbe condotta all’esterno e caricata di peso a bordo della propria vettura”, si legge in una nota di via Fatebenefratelli. A quel punto, la ragazza sarebbe stata violentata e poi abbandonata su una panchina in stato confusionale.

Le indagini e il precedente

Nonostante lo choc, la vittima è riuscita a mettersi in contatto con le amiche, che a loro volta hanno chiamato il 112 per dare l’allarme. La ragazza è stata accompagnata alla clinica Mangiagalli, dove è stata visitata da medici e psicologi del centro specializzato antiviolenza. Nel frattempo, sono scattate le indagini dei poliziotti della Mobile, che sono partiti dall'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e dagli accertamenti di carattere biologico.

Così gli investigatori sono arrivati al profilo del ventitreenne, che alcune settimane prima era stato segnalato da alcune passanti mentre commetteva atti osceni a bordo della propria autovettura all’esterno di un'altra discoteca milanese.