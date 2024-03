Liceale di 18 anni violentata a Milano: dal Tocqueville di corso Como allo stupro in auto nel parcheggio. Poi lui è tornato in discoteca

Milano – Le immagini delle telecamere lasciano pochi dubbi: si vede il presunto violentatore che sorregge la vittima per farla entrare in macchina, le apre la portiera, le stringe la cintura di sicurezza e poi va verso il lato guida. Poi il viaggio in macchina per meno di un chilometro, la sosta in un parcheggio e gli abusi sessuali. È la drammatica sequenza andata in scena il 14 maggio 2023, al centro dell'indagine che ha portato all'arresto di un ventitreenne, Giuseppe E., residente in provincia di Monza Brianza.

Stando a quanto ricostruito dagli agenti della Squadra mobile, i due si sono conosciuti in una nota discoteca di corso Como, il Tocqueville: sia il presunto aggressore che la vittima, che vivono entrambi fuori Milano, erano lì con amici per trascorrere la serata. A un certo punto, il ventitreenne è uscito dal locale in compagnia della ragazza, appena maggiorenne e studentessa di un liceo, e, approfittando dello stordimento provocato dall'abuso di sostanze alcoliche, è riuscito a portarla verso la sua macchina, parcheggiata poco lontano, in via Bonnet. Quindi, l'auto si è allontanata in direzione nord, per poi fermarsi in un parcheggio, forse in via Tazzoli, a poche centinaia di metri di distanza, vicino piazza Gae Aulenti. Lì, secondo le accuse, sarebbe avvenuta la violenza.

Dopo più di mezz'ora, il ventitreenne ha abbandonato la diciottenne nel parcheggio, è risalito in macchina ed è tornato in discoteca: le telecamere lo hanno immortalato al rientro, senza la ragazza. Dopo essersi ripresa dallo choc, la liceale ha chiamato le amiche, che sono uscite dalla discoteca e l'hanno raggiunta. Nessuna di loro, però, ha chiamato il 112. Il giorno dopo, la diciottenne si è recata in ospedale nel suo Comune di residenza, pur non ricordando granché di quello che le era successo la notte precedente. Le visite mediche hanno trovato riscontri alla violenza subita. Nel frattempo, la denuncia è stata trasmessa agli investigatori della Mobile, competenti per territorio sul luogo del raid, che hanno immediatamente acquisito i filmati delle telecamere.

Gli agenti della sezione specializzata in reati contro donne e minori, coordinati dal funzionario Stefano Veronese e dal pm Alessia Menegazzo, sono riusciti a individuare la macchina e a recuperare una parte della targa. Da lì i poliziotti sono risaliti al ventitreenne, incastrato dal tracciato del suo smartphone nelle celle telefoniche e dall'esito degli accertamenti biologici. Sabato mattina, il ragazzo, di professione impiegato, è stato arrestato e messo ai domiciliari nell'appartamento dove vive con i genitori, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Mattia Fiorentini.

Ai primi di aprile, il ventitreenne era stato sanzionato dagli agenti della polizia, intervenuti fuori dall'Alcatraz di via Valtellina su segnalazione di alcune ragazze, che l’avevano visto compiere atti osceni all'interno della sua macchina.