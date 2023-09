"Si è offerto di aiutarmi e poi ha abusato di me”. 18enne denuncia violenza sessuale in un giardino in zona Navigli

Milano, 10 settembre 2023 – Un diciottenne di origine egiziana è stato denunciato all'alba per violenza sessuale dagli agenti del commissariato Ticinese. Il ragazzo è accusato da una coetanea salvadoregna di averne abusato sessualmente in un giardino in zona Navigli.

L'intervento della polizia

I poliziotti sono intervenuti alle 6.30 lungo l'Alzaia Naviglio Grande, all'altezza del ponte delle Milizie. Lì hanno visto una ragazza e un ragazzo che stavano litigando.

La denuncia della ragazza

Dopo aver identificato entrambi, hanno raccolto la ricostruzione di lei, che ha riferito di aver trascorso la nottata in compagnia del fratello e di essersi trovata all'improvviso da sola. In quel momento, sarebbe entrato in scena il giovane nordafricano, che si sarebbe offerto di aiutarla, vedendola in difficoltà. Poi, però, avrebbe approfittato del suo stato confusionale per abusare di lei in un giardino vicino.

I filmati delle telecamere

Gli agenti stanno indagando per ricostruire l'accaduto e trovare riscontri alla denuncia, anche attraverso l'analisi dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza.

La visita alla Mangiagalli

La diciottenne è stata accompagnata dai sanitari di Areu al centro specializzato antiviolenze della clinica Mangiagalli per le visite del caso. Il coetaneo è stato denunciato a piede libero per violenza sessuale.