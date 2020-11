Dalla pagina Facebook di Comuni Insieme è possibile condividere a partire da oggi la cornice per personalizzare il proprio profilo con la scritta “Non sei sola. Chiama il 1522”. È la prima delle iniziative pensate dall’azienda speciale consortile attiva nel sociale per i Comuni di Bollate, Baranzate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Senago e Solaro nella settimana dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza di genere. In collaborazione con Confcommercio Bollate sempre da oggi saranno distribuiti in tutte le edicole e le cartolerie del garbagnatese i segnalibri del Centro Anti Violenza con i riferimenti utili che una donna vittima di violenza può utilizzare per chiedere aiuto, assistenza, ascolto. Infine, debutta, la pagina Instagram “Parole al silenzio”.

Mon.Gue.