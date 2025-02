Vimodrone, virtù civica. Il Panettone d’oro alla scuola per stranieri

Panettone d’oro alla scuola d’italiano "Maria Grazia Gallivanone", il dialogo fra popoli sul palco dei Comitati Milanesi per il premio alla virtù civica. L’istituzione vimodronese è dedicata alla professoressa che ne è stata l’anima, scomparsa tragicamente, investita da un’auto quattro anni fa, ed è un punto di riferimento culturale e sociale ben oltre i confini della città. "Un riconoscimento che valorizza 23 anni di attività dedicati all’insegnamento e ai tanti ponti costruiti tra le diverse comunità presenti nel nostro territorio", dice Paola Brancozzi, presidente del sodalizio ospitato nei locali della parrocchia Dio Trinità d’Amore. Con lei alla premiazione al Franco Parenti anche il sindaco Dario Veneroni: "Un risultato significativo per tutta la nostra comunità - dice il primo cittadino - conferma l’impegno nella costruzione di uno spirito di cittadinanza inclusivo e coeso". Con l’avvento di Città metropolitana, il premio nato a Milano 25 anni fa ha allargato i confini alla provincia. Sul palco finiscono "solidarietà, attenzione al territorio e all’ambiente, rispetto reciproco, tutela dei più deboli e degli emarginati, rispetto della cultura e della tradizione e difesa dei diritti dei cittadini".

La giuria non sceglie in base alla notorietà di un gesto o al numero di segnalazioni ricevute, "ma valuta la costanza con cui le persone hanno messo in pratica e aiutato a diffondere un comportamento esemplare". "Criteri che rendono ancora più importante il podio", sottolinea Veneroni. A comporla, un rappresentante per ognuna delle organizzazioni che promuovono l’iniziativa, da Legambiente ad Assoedilizia agli Amici di Milano. Ai quali non è sfuggita l’opera della scuola d’italiano di Vimodrone intitolata alla docente delle medie, insignita dal Comune alla memoria nel 2021 con la benemerenza civica, dopo la sua scomparsa. "Maria Grazia Gallivanone è stata una figura di rilievo della nostra comunità nella quale si è mossa sempre con grande umanità sia nel ruolo di insegnante che in quello di volontaria", ricorda il sindaco. La prof fu travolta da un’auto mentre era in bicicletta. La macchina non rispettò una precedenza, e lei e morì a 70 anni per le conseguenze dell’incidente. Una ferita mai rimarginata.