Oh Bej! Oh bej, ordinanza per chiudere le vie. Tutto pronto per la Fiera dal 5 all’8 dicembre

Ora c’è anche l’ordinanza comunale che prescive la chiusura al transito veicolare di piazza Castello, compresa la pista ciclabile, tratto compreso tra viale Gadio (lato Acquario) e viale Gadio (lato viale Alemagna), viale Gadio (lato Alemagna), via Minghetti, via Quntino Sella, via Lanza tratto compreso tra foro Bonaparte e piazza Castello, e via Jacini, dalle 18 4 dicembre alle 7 del 9 dicembre.

È quasi tutto pronto per la tradizionale Fiera degli Oh Bej! Oh Bej! da giovedì 5 a domenica 8 dicembre. L’evento, oltre a rappresentare un momento di attrazione commerciale, racconta la storia, la cultura e l’identità milanese. La manifestazione si snoderà nella suggestiva cornice del Castello Sforzesco e di parco Sempione, tra piazza Castello, piazza del Cannone e via Minghetti, con circa 230 postazioni di gazebo bianchi (in numero ridotto rispetto al passato per la concomitanza di lavori di arredo urbano nell’ambito) per l’esposizione e vendita di 45 diverse merceologie: prodotti dell’artigianato locale, alimentari, caldarroste e dolciumi, libri usati, quadri, cornici, fiori, giocattoli, abbigliamento, bigiotteria e addobbi natalizi.

All’interno del Castello sforzesco, invece, il Comune ha previsto l’allestimento dello splendido presepe napoletano di Giuseppe Sammartino, virtuoso della scultura partenopea del XVIII secolo, arricchito da artisti che hanno caratterizzato i personaggi ispirati alla società napoletana coeva, è esposto al Castello Sforzesco. "Una testimonianza straordinaria ambientata in una ricca scenografia tradizionale in sughero e legno dipinto", si legge in una nota di Palazzo Marino. Saranno complessivamente 27, invece, gli alberi di Natale distribuiti in tutti i quartieri della città insieme alle 14 installazioni di luminarie che accenderanno lo spirito natalizio.

Ad augurare buone feste a tutti in Piazza Duomo sarà un abete Picea Abies Excelsa proveniente da Ponte di Legno, in Val Camonica, alto 27,5 metri. Anche quest’anno il simbolo del Natale milanese sarà impreziosito da decorazioni olimpiche e paralimpiche: insieme alle centinaia di sfere natalizie, a guarnire il maestoso abete, ci saranno le due mascotte Tina e Milo.