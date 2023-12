Villaggio di Natale aspettando il presepe

Ieri la famosa favola di Natale di Dickens interpretata da Arianna Scommegna e la festa del cioccolato hanno inaugurato il programma degli appuntamenti natalizi a Cernusco. Questa settimana apre il Villaggio di Babbo Natale (9 dicembre) in piazza Matteotti. Dalle 15 alle 18, animazione, musica, giochi per tutti. Domenica 10 intrattenimento per bambini al parco Comi alle 14.30. Il 16 dicembre per le vie del centro sfilerà il Presepe vivente, 700 figuranti, l’iniziativa è organizzata dalla scuola Aurora. Il 17 invece si terrà la Christmas run della Pro Loco con due percorsi, 5 e 10 chilometri, aperta a tutti.