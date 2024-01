Villaggio Cavour: "dimenticato dalla giunta"

"La giunta di centrosinistra dimentica il villaggio Cavour". A dirlo sono i cittadini che vivono in questa zona di Settimo che si sono rivolti alle forze politiche di minoranza. "Alcuni cittadini mi hanno segnalato che l’amministrazione comunale ha ulteriormente ridotto gli orari di apertura dello sportello del cittadino di via Solferino – dice il consigliere Ruggiero Delvecchio (nella foto) di Oltre - Forza Italia –. Oltre a contestate le modalità di comunicazione, o meglio di non-comunicazione, i cittadini se ne sarebbero accorti perché l’hanno trovato chiuso e all’ingresso è stato attaccato un foglietto con lo scotch". Il consigliere punta il dito contro il fatto che "lo sportello è aperto solo due ore a settimana, in un giorno lavorativo e in orario lavorativo, è pressoché inutile perché di fatto viene impedita la fruizione del servizio alla stragrande maggioranza dei cittadini. Porterò il caso in Consiglio comunale per chiedere quantomeno il ripristino del vecchio orario fino alle 18, che dava la possibilità ai residenti di recarvisi al ritorno dal lavoro". Ma i segnali di scarsa attenzione al villaggio Cavour da parte della giunta sono anche altri. "Nessuna luminaria natalizia nelle vie del quartiere, le reti dei canestri del campo da basket ancora mancanti nonostante ripetute segnalazioni – sottolinea il consigliere di opposizione –. Occorre un cambio di mentalità e di visione politica da parte della nuova amministrazione che si insedierà quest’anno: il nuovo sindaco non dovrà essere solo il sindaco di Settimo, come nei fatti è stato fino a oggi, bensì di Settimo, di Vighignolo, di Seguro, di villaggio Cavour e di tutte le frazioni e i quartieri della città".

Ro.Ramp.