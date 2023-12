Villa Visconti d’Aragona: al via la riqualificazione

Era uno dei cantieri più attesi in città, che ora entra nel vivo per la riqualificazione della Villa Visconti d’Aragona, bene storico tutelato e sede della biblioteca centrale. "Grazie ai fondi ottenuti dal Pnrr, oltre 4 milioni di euro, possiamo dare vita al progetto per rendere Villa Visconti d’Aragona, il centro della vita culturale della città, ancora più bella e sicura – ha commentato il sindaco Roberto Di Stefano durante un sopralluogo al cantiere –. I lavori interni prevedono la realizzazione di un nuovo ingresso, e al piano terra sarà riqualificata l’attuale zona break, oltre al rifacimento dei servizi igienici, la pulizia profonda della pavimentazione interna e un nuovo impianto di illuminazione con moderne lampade a led".

Ma le opere saranno soprattutto strutturali. I fondi del Pnrr serviranno in particolare per la riqualificazione della dimora storica di via Dante dal punto di vista statico e sismico, per il rifacimento della copertura della struttura, per l’impianto di riscaldamento e per implementare l’impianto antincendio in modo da adeguarlo alle nuove disposizioni e normative. Infine, sarà installato un sistema di videosorveglianza collegato con il comando della polizia locale. Previsti l’efficientamento energetico e la ristrutturazione anche della parte esterna. Anche tutto il giardino verrà rinnovato: verranno create alcune aree dedicate ai lettori con tavolini e sedie e il marciapiede sul retro verrà ripristinato. L’area verde sarà resa ancora più poetica con la messa a dimora di nuove essenze, come camelie, rododendri, azalee, peonie e rose antiche. La previsione per la fine dei lavori è stata fissata a ottobre 2025: fino ad allora la biblioteca resterà in una porzione del piano terra di Villa Mylius, in largo Lamarmora, con un servizio depotenziato per numero di volumi disponibili sul posto e per spazi per lo studio e la consultazione.

La.La.