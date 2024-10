Villa La Valera. Raccolta firme per la rinascita

"Non lasciamo che questo patrimonio si perda, uniamo le nostre forze per costruire insieme un futuro migliore. Aiutaci a proteggere Villa Ricotti La Valera per le generazioni future". È questo l’appello dell’associazione "Prospettiva2023" di Arese che nei giorni scorsi ha lanciato una raccolta di firme su change.org per salvare la prestigiosa villa che rischia l’abbandono definitivo dopo la sua chiusura, oltre quattro anni fa. L’obiettivo simbolico di arrivare a 1000 firme è ormai vicino. "Utilizzeremo le firme per sensibilizzare enti locali e sovracomunali, oltre alla proprietà privata affinché si apra una vera discussione intorno alla possibilità concreta che un bene storico non vada perduto per sempre - spiegano i promotori della petizione -. Vogliamo che la mobilitazione dei cittadini riapra il dibattito sul futuro della villa". Ro.Ramp.