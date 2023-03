Villa Ghirlanda visite tattili e inclusive

CINISELLO BALSAMO

Un nuovo modo di scoprire la storia e la ricchezza di Villa Ghirlanda Silva e il suo giardino in una dimensione visuo-tattile, e insieme sonora, attraverso mappe sensoriali, progettate secondo i principi del design for All, che consentono diverse modalità di lettura, facilitando la condivisione di esperienze. L’iniziativa nasce dalla stretta collaborazione tra l’amministrazione e l’associazione Lions Club, impegnata nella promozione di iniziative a favore della solidarietà e dell’inclusione. Grazie all’integrazione di elementi visivi (testi, disegni e diagrammi), elementi tattili (testi in braille, disegni in rilievo) e contenuti audio di carattere descrittivo e narrativo con QR code e Tag NFC saranno proposte quattro postazioni che porteranno alla conoscenza dell’importante patrimonio storico, artistico e botanico, anche per ipo e non vedenti. I pannelli saranno installati in corrispondenza di punti distintivi: il cortile d’onore, l’obelisco, l’esedra della salute e il boschetto dei tassi, il parterre e la facciata orientale. Poi ci sarà la possibilità di inserire altre tre tappe: una dedicata al belvedere e chalet svizzero, una per il lodge scozzese e per il bosco. La.La.