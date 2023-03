Villa Ghirlanda Sarà un ritorno alle origini

Tra i primi giardini all’inglese in Italia, il parco storico che fu dei conti Silva sta vivendo un lungo processo di ritorno alle origini. Dal restauro dell’obelisco, sotto la stretta sorveglianza della Sovrintendenza alle Belle Arti, al disegno del giardino della dimora che negli anni si era un po’ perso. Il parco di Villa Ghiarlanda vuole comunque continuare ad attrarre un pubblico variegato. Così, si sta ultimando la nuova area del cinema all’aperto con la posa di nuove sedute, singole e in pietra al posto di quelle "temporanee" in plastica della scorsa estate e delle storiche in ferro, ormai arrugginito, che per decenni avevano riempito una delle arene più amate e frequentate della regione. Domani alle 15 sarà anche inaugurata la nuova zona per i bambini. Dove prima c’era il cinema è nato un prato polifunzionale, che si presterà a diverse tipologie di eventi.

Non solo nuove strutture in legno, ma un vero e proprio laboratorio acqua che trova un’integrazione ideale con il parco, sottoposto a vincolo di tutela monumentale, in modo da rispettarne il valore storico, botanico e paesaggistico. Un vero percorso didattico nel verde per stimolare creatività, la socializzazione, percezione sensoriale, capacità motorie e di equilibrio: la scelta dei giochi è stata condivisa con i bambini delle materne ed elementari della città, che hanno "votato" alcune attrezzature che ora sono state installate. "Si stanno man mano perfezionando tutti gli interventi di riqualificazione nel cuore verde della città, in un’ottica di maggiore fruizione per ogni attività e per ogni età, preservando la conservazione del patrimonio e restituendolo in parte agli utilizzi storici. Per questi interventi il Comune ha investito 200 mila euro, a cui si aggiungono i 95mila euro per il restauro dell’obelisco", ha commentato il sindaco Giacomo Ghilardi.

Laura Lana