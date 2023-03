Villa Burba si svela “senza trucco“ Visitatori a tu per tu coi restauratori

di Roberta Rampini

Cantieri in corso e porte aperte al pubblico, domani a Villa Burba di Rho. L’appuntamento con la tradizionale Festa d’inizio primavera quest’anno sarà un po’ diversa dal solito: i visitatori saranno accompagnati a riscoprire i tesori della villa, conservati nei saloni storici e valorizzati dai restauri e dalla conoscenza del patrimonio arboreo del suo giardino storico. Da settembre 2022 dentro e fuori sono in corso lavori di riqualificazione e restauro grazie ai finanziamenti rispettivamente da 1,5 milioni di euro e da 500mila euro, ottenuti dal Comune. I lavori stanno interessando la sala del camino, sala degli specchi e la sala delle cerimonie. "Stiamo lavorando perché la nostra Villa Burba sia resa più accessibile, più bella, più fruibile, perché sappiamo quanto sia cara a molti rhodensi", sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Emiliana Brognoli. Domani a partire dalle 10 le visite guidate saranno l’occasione per andare ‘dietro l’intonaco’. I ciceroni saranno gli studenti del liceo Rebora. La prima tappa è nel cantiere nel cuore centrale della villa, qui la parola passa ai restauratori. Riapre eccezionalmente anche il parco della villa, sono previste due visite guidate nel cantiere alla scoperta del progetto di restauro del giardino con l’architetta Raffaella Laviscio, che coordina i lavori. Durante la visita la restauratrice come in una moviola porterà il pubblico indietro nel tempo negli splendori del passato per poi ricondurre al futuro del giardino e del parco della villa. L’evento gratuito è organizzato in collaborazione con Regis Rete dei giardini storici. Sono previsti due turni alle 10.30 e 11.30 (massimo 25 persone per gruppo).

Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 nella sala delle colonne è possibile vedere la mostra “La città sognata“ con le opere di Franco Rognoni, un artista amante del lago e della sua Milano. Alle 12.30 a Le Bistrot della villa pausa pranzo. Alle 15 “Memorie del tempo” straordinaria mostra dell’archivio delle Memorie e tradizioni rhodensi. Lo storico Piero Airaghi presenta la mostra dedicata ad Agostino Guidi, letterato e studioso che ha dato notevoli contributi all’approfondimento degli studi su Alessandro Manzoni. Sotto il porticato del Cortile Nobile ci sarà il mercatino del libro usato, curato dalla Biblioteca popolare. Radio Mast proporrà musica diffusa. Nel pomeriggio laboratori per i bambini. La giornata termina all’insegna della tradizione: alle 17.30 nel Bistrot, si potranno mangiare tortelli e uova sode simboli del passato che ricordano la rinascita.