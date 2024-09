Villa Burba diventa set di film sulla sua storia

La “Nuova accademia di cinema“ sceglie la città di Rho e in particolare Villa Burba per alcuni corsi che porteranno alla realizzazione di un documentario sui restauri. Il complesso architettonico di fine ’600, con il suo parco storico, sarà raccontato attraverso video realizzati dagli studenti sulla sua storia e i recenti restauri.

L’offerta formativa, con posti gratuiti per i rhodensi, prevede un corso sperimentale di documentario, dal 23 settembre al 20 ottobre, per un totale di 45 ore, il martedì e il giovedì dalle ore 18 alle ore 21, il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Gli studenti, guidati da esperti, realizzeranno cinque mini-documentari di due minuti ciascuno su Villa Burba, imparando tecniche di sceneggiatura, regia, ripresa e montaggio.

Ogni corsista firmerà la sceneggiatura e la regia di un mini-documentario e verrà aiutato a girarlo dai suoi compagni, divisi nei diversi ruoli che compongono la troupe. Ci saranno documentari di osservazione (la giornata tipica di chi vive la Villa); di testimonianza (interviste a chi ha curato il recupero delle sale e del parco); d’arte (spiegazione di sale e opere d’arte) e naturalistico. Verrà prodotto anche un video “emozionale“ che sarà utilizzato sui social. Verrà proposto anche un corso sperimentale di documentario, versione breve, alternativo al primo. I documentari saranno montati da Roberta Borgonovo. Infine è previsto un corso di tecnica della voce, dal 16 settembre al 20 ottobre, per insegnare le modalità di accordatura della propria voce, con otto lezioni intensive di recitazione vocale e introduzione al doppiaggio. Il corso è tenuto da David Duszynski.

"Nac ha già scelto Rho lo scorso anno per le sue lezioni e le sue riprese – commenta l’assessora alla cultura Valentina Giro –. Confidiamo nei frutti del corso: vorremmo promuovere Villa Burba come contesto culturale, in linea con i restauri compiuti, e i documentari potranno essere un utile strumento di divulgazione. Bello vedere confermata l’opportunità offerta ai rhodensi di avere per loro iscrizioni gratuite".