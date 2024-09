Villa Arconati apre le porte con Antartic

Sarà la mostra fotografica “Antartic” di Yves Giblot-Ducray ad aprire il calendario degli eventi culturali di settembre a Villa Arconati di Bollate. Da domenica prossima al 17 novembre, tutte le domeniche, sarà possibile visitare la mostra allestita da Martina Bortoluzzi e Valeria Foglia, nella legnaia della Villa. Il fotografo e viaggiatore francese offre le sue sorprendenti impressioni sulla natura in immagini ipnotiche e allo stesso tempo antropomorfiche. "Yves non è solo un semplice osservatore, ma un ricercatore di luoghi spettacolari quasi magici, capaci di suscitare meraviglia e catturare lo sguardo dello spettatore - spiega la Fondazione Rancilio - Dietro alle sue fotografie c’è un mondo che bisogna accogliere e indagare con i sensi, per poi custodire e preservare. L’ingresso alla mostra è compreso nel biglietto d’ingresso a Villa Arconati. Sempre domenica prossima alle ore 11 appuntamento con il terzo incontro della serie “Il cibo è …”, organizzata in collaborazione con l’Università degli studi di Milano.

Due professoresse, Emanuela Scarpellini, docente e ricercatrice di storia contemporanea e Silvana Mattiello, docente e ricercatrice di Scienze e tecnologie animali del dipartimento di Scienze agrarie e ambientali, dialogheranno di cibo e cambiamenti, di come è cambiata la vita delle persone che producono il cibo e che lo consumano ma anche del rapporto con gli animali, degli allevamenti e della sensibilità verso i temi della qualità di vita. Anche a settembre, oltre alla visita libera, è possibile fare la visita guidata del palazzo e del giardino. Ro.Ramp.