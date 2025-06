Villa Arconati, 37 anni di musica. Tra le star c’è anche Tony Hadley

Non è certo un caso se il cantante britannico Tony Hadley ha scelto di aprire il suo tour in Italia il 13 luglio a Villa Arconati. È qui che da 37 anni, che diventano 40 se si calcolano anche i primi tre anni della rassegna "Musica in Villa, si ripete il grande miracolo della musica. È il Festival di Villa Arconati a Bollate che dal 4 al 17 luglio porta nel giardino della Villa la "musica possibile".

Si inizia venerdì 4 luglio con i 40 Fingers, un progetto italiano formato da quattro chitarristi, Matteo Brenci, Emanuele Grafitti, Enrico Maria Milanesi e Andrea Vittorio, che insieme ridanno nuova linfa a classici del repertorio pop e rock internazionale, con un repertorio che passa dai Queen ai Toto a Simon and Garfunkel ai Dire Straits, fino alle loro composizioni originali.

Secondo appuntamento domenica 6 luglio alle 6 del mattino con il concerto all’alba. Quest’anno ci sarà Frida Bollani Magoni, giovane performer per voce e piano. Nel suo nuovo tour intitolato "Semplicemente Frida" sarà accompagnata da Mark Glentworth, percussionista inglese di lunga esperienza.

Spazio alle storie popolari del territorio mercoledì 9 luglio per il docufilm "Io sono lago", storie di comici, cantautori, scrittori, registi e direttori di teatro accomunati dalla nascita, o dall’arrivo in tenera età, sulle sponde del lago. L’evento fa parte dell’ottava edizione del Festival dei Laghi lombardi, e sarà preceduto da "Storie di lago", uno spettacolo musicale con Francesco Pellicini, Cochi Ponzoni e Alberto Patrucco.

Doppio appuntamento giovedì 10 luglio: alle ore 19 nella Sala Museo ci sarà "Short Out in Villa Arconati", una serata dedicata ai cortometraggi vincitori della quarta edizione di "Short Out - Festival internazionale di cortometraggi". A seguire, gli Eugenio in Via Di Gioia. La giovane band giovane arriva al festival con "L’amore è tutto - Summer Tour 2025" il nuovo lavoro discografico uscito quest’anno.

Domenica 13 luglio “plana” sul palco Tony Hadley. Per festeggiare i suoi 45 anni di carriera si fa accompagnare dalla sua TH Band, con un repertorio che omaggia lo swing, il pop e ovviamente il suo grande passato con gli Spandau.

Martedì 15 luglio ci sarà Angelo Branduardi con un evento speciale, "Il cantico", ovvero un viaggio attraverso la vita e le parole di San Francesco d’Assisi. Il giorno dopo, mercoledì 16 luglio la musica possibile diventa ironia con Valerio Lundini & i Vazzanikki.

La 37esima edizione si chiude giovedì 17 luglio con la danza della Supertaranta, diretta da Antonio Castrignanò e Mauro Durante.

Ro.Ramp.