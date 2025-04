Vigili, polemica sul divorzio con Pessano. L’accusa: "Un pezzo in meno nel consorzio"

Comando di polizia locale Centro Martesana, dopo il divorzio da Pessano con Bornago a Cassina esplode la polemica. All’attacco dell’amministrazione Balconi il centrosinistra di Cammino Comune: "Un comune in meno, meno vigili in città. Il comune dica come intende provvedere". La replica della sindaca Elisa Balconi a stretto giro: "Allarmismo senza ragione. In termini di copertura del territorio non cambierà proprio niente. Ed è allo studio una collaborazione con il comune di Vignate". Risale all’altro giorno l’ufficializzazione dell’uscita dalla compagine (che includeva Pessano con Bussero e Cassina) e la nascita del gruppo Martesana Ovest, che vede in coppia Pessano e Carugate. La polemica cassinese porta la firma di "Cammino Comune": "Non è un pesce d’Aprile. La polizia locale del Comune di Pessano con Bornago è uscita ufficialmente dalla convenzione associata. Già a settembre del 2024 avevamo chiesto chiarimenti e notizie, senza ottenerne". La replica di Balconi: "Accuse farneticanti. Primo, Pessano forniva solamente due agenti su un totale di venti. Secondo, non sono abituata a dar notizie sino a quando non sono certe".

Ancora: "Se il centrosinistra vuole sapere perché Pessano abbia fatto altre scelte non deve chiederlo a noi, ma a loro. La sicurezza è da sempre una nostra priorità e continuerà ad esserlo. Abbiamo sottoscritto con Regione Lombardia e Prefettura un protocollo sulla sicurezza stradale, abbiamo programmato i cosiddetti pattuglioni serali ed estivi, monitoriamo capillarmente il territorio. E continueremo a farlo. Nulla cambia". Un nuovo accordo con Vignate, "è al vaglio". Monica Autunno