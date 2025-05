Vigili del fuoco. Visita guidata alla caserma

Un anno di lavoro, 1 milione e 700mila euro spesi, e "finalmente ci siamo". Visita guidata e "battesimo", ieri mattina, alla rinnovata caserma del Distaccamento dei vigili del fuoco. Realizzata 25 anni fa, e competente su un bacino di 28 Comuni, da anni soffriva di età e degrado: "Oggi è una signora caserma. Un edificio in classe A superiore. Probabilmente la caserma migliore, ora, fra le 21 operative sul territorio metropolitano". Al vernissage il Comune, rappresentato dalla sindaca Ilaria Scaccabarozzi e dal responsabile delle opere pubbliche Agazio Montirosso, i vigili del fuoco, con il comandante di Milano Calogero Turturici, i funzionari Massimo Tarabini e Paolo Tomola e il capo distaccamento Paolo Folco; infine l’intero staff di imprese che ha progettato e realizzato le opere.

Cappotto d’isolamento, nuova impiantistica, un impianto per il ricircolo dell’aria, nuovi infissi e serramenti sia per le sale ai piani superiori che nel reparto mezzi, e un tetto fotovoltaico, che garantirà alla struttura l’autosufficienza energetica. Al Comune che ha finanziato l’opera anche, ma non solo, con contributi regionali e dal Gse, il ringraziamento "per questi lavori - così Turturici - di cui la sede aveva bisogno. Non era e non è l’unica: tanti distaccamenti hanno problemi strutturali, ma le risorse non ci sono". Quello di Gorgonzola un distaccamento strategico: 48-50 vigili che macinano 1600 interventi l’anno. "E non solo sul territorio del bacino - così Tomola - ma anche, in molti casi, fuori zona. Questa è peraltro un’area dalla casistica vasta: alluvioni come incendi in cascina, problematiche date dalle molte logistiche, incidenti. Un lavoro senza sosta. E anche in quest’anno, cantieri nonostante, non ci si è fermati un giorno". M.A.