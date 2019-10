Milano, 23 ottobre 2019 - Una serata dedicata al genio di Leonardo a conclusione delle iniziative che il quotidiano Il Giorno ha organizzato, insieme alle altre testate del Gruppo - Qn, il Resto del Carlino e La Nazione - per celebrare i 500 anni dalla morte di da Vinci. Un regalo ai milanesi, cui è dedicata la proiezione di 25 minuti, inedita, sulla facciata di Palazzo Marino, sede del Comune, in piazza della Scala, prevista oggi - mercoledì 23 ottobre - a partire dalle 20.30.

Un mix di scienza e arte per raccontare, in capitoli, le invenzioni di Leonardo che hanno rivoluzionato diversi settori: gli studi anatomici, i ritratti di dame di corte, gli studi sulle acque, le macchine da guerra, i sistemi idraulici e meccanici, le opere d’arte sacra. A rendere ancora più suggestiva l’iniziativa è la tecnica scelta per condensare la vita dell’artista: il videomapping, cioè la proiezione di immagini su superfici reali per ottenere un effetto artistico e movimenti inusuali. A Milano questa sera sarà Palazzo Marino a “trasformarsi” in una tela. Uno sfondo prestigioso che arricchirà ulteriormente, con la propria storia, il racconto di Leonardo, artista multidisciplinare come ricordano i sette capitoli che in venticinque minuti (tanto durerà il videomapping, ripetuto per due ore) renderanno omaggio alle sue opere: gli studi anatomici culminati nell’uomo vitruviano, i ritratti femminili, gli studi sulle acque, il musico, le invenzioni l’arte sacra, luce e materia.



L’appuntamento in piazza della Scala, aperto a tutti, è preceduto, alle 18, da un incontro a inviti in via Turati, nel Palazzo della Permanente. Il presidente e ad di Monrif e presidente della Fieg Andrea Riffeser Monti, il direttore del Qn, Michele Brambilla e il direttore de Il Giorno, Sandro Neri, incontrano i rappresentanti istituzionali e i partner che hanno supportato le iniziative del progetto che il Giorno, insieme a il Resto del Carlino e alla Nazione hanno portato in edicola, regalando ai lettori cinque allegati mensili sulla figura e l’opera di Leonardo. A seguire, la relazione di Fiorenzo Galli, direttore del Museo della Scienza e della Tecnologia, e la mostra immersiva, dedicata agli ospiti.