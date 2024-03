Giulia Tramontano, il video del gender reveal di Thiago

Due futuri genitori in felici circondati da amici e molti bambini. Così apparivano il 17 marzo 2023 Giulia Tramontano e Alessandro Impagnatiello in occasione del “gender reveal”, la festa in cui si scopre il sesso del nascituro: sono i palloncini azzurri a rivelarlo tra le grida dei piccoli e gli applausi. Ma il piccolo Thiago non verrà mai alla luce e il perché è cronaca. Le immagini sono state proiettate giovedì nell’aula di tribunale a Milano dove si celebra il processo per l’omicidio di Giulia Tramontano e hanno provocato uno dei pochi moti d’emozione nell’imputato che ha alzato gli occhi per guardarle prima di iniziare a singhiozzare.

Alessandro Impagnatiello durante la prima udienza del processo

Tanti sono stati i momenti toccanti e drammatici nell’udienza di ieri dove è stata ascoltata, in qualità di testimone, Allegra, la ragazza italo-inglese di 23 anni con cui Impagnatiello ha portato avanti una relazione parallela a quella con Giulia Tramontano. Anche la madre della ragazza uccisa, Loredana Deposto, ha deposto davanti al giudice. In entrambi casi, è emerso il castello di bugie e contraddizioni costruito dall’ex barman accusato dell’omicidio premeditato della compagna e del figlio che portava in grembo.