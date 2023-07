In fuga con l’auto rubata e la targa falsa: arrestato a Pieve Emanuele grazie al nuovo video controllo

Pieve Emanuele (Milano) – Il sistema di video-controllo targhe installato sul territorio segnala il transito di un veicolo inserito in blacklist. Scatta l’allarme e la polizia locale intercetta un’auto rubata e con targa falsa. Dopo un lungo inseguimento terminato con incidente il conducente ha anche tentato la fuga a piedi ma è stato preso e arrestato.

Il fatto è accaduto l’altra mattina; la polizia locale ha intercettato l’auto in via dei Pini. Il conducente alla vista degli agenti si è dato alla fuga ed è stato inseguito dalla pattuglia fino a Fizzonasco, dove si è scontrato con un altro veicolo. L’uomo alla guida sceso dall’auto ha cercato di proseguire la fuga a piedi ma è stato raggiunto e arrestato. In seguito ad accertamenti è emerso che l’auto era stata rubata e aveva una targa appartenente ad un altro veicolo.

L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto il processo per domani. L’arrestato sarà in custodia presso la cella di sicurezza del Comando Polizia Locale a Pieve Emanuele. "Voglio ringraziare a nome di tutti i cittadini gli agenti che l’altra mattina hanno partecipato con coraggio all’operazione - spiega il sindaco Pierluigi Costanzo -. Ringrazio inoltre il comandante e tutti gli agenti del corpo di polizia locale di Pieve e Siziano per il prezioso contributo che danno tutti i giorni al controllo del territorio e al mantenimento della sicurezza nei nostri paesi".