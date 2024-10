Attentato di Jaffa: chi è Victor Green, la vittima milanese

Milano, 7 ottobre 2024 – Aveva 33 anni, era italo-israeliano e viveva in un rifugio per senzatetto. Sono pochi i dettagli su Victor Green, giovane milanese con doppia cittadinanza rimasto vittima dell’attentato avvenuto a Jaffa l’1 ottobre scorso.

A confermare la notizia è stata l’ambasciata italiana di Tel Aviv, dopo alcuni accertamenti effettuati con l’Interpol e la polizia israeliana. Successivamente l’Unità di Crisi della Farnesina ha informato i familiari dell’uomo, alcuni dei quali vivono in Italia.

Due foto di Victor Green, tratte dal suo profilo Facebook

A vedere le fotografie presenti sul suo profilo Facebook Green aveva avuto esperienze come dj e tatuatore. Da ragazzo aveva frequentato il liceo linguistico.

L’attentato

Il raid in cui ha trovato la morte Green si è verificato a Jaffa, centro dell’area metropolitana di Tel Aviv noto per la coltivazione dei pompelmi, l’1 ottobre scorso, prima dell’attacco missilistico iraniano sullo Stato ebraico.

Quel giorno due uomini con armi automatiche e coltelli hanno iniziato a colpire i passeggeri in un vagone del metrò leggero, dal quale sono poi scesi aprendo il fuoco sulle persone in quel momento presenti sulla banchina e accoltellandole altre, anche fuori dalla stazione.

Sette i morti alla fine dell'attacco. Altre nove persone sono rimaste ferite, quattro delle quali in modo grave. I due assalitori sono stati uccisi poco dopo. Inizialmente sembrava che nell’attentato non fosse coinvolto alcun cittadino italiano. Successivamente si è saputo di Green, probabilmente all’inizio scambiato per israeliano, dato il doppio passaporto.