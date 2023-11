Vicesindaco indagato. Scontro il Consiglio

È stata una seduta di consiglio comunale dai volti e dai toni tesi sul “caso Burgazzi“. L’opposizione ha subito abbandonato l’aula annunciando una nuova richiesta di consiglio comunale urgente, mentre la maggioranza ha tirato dritto, difendendo l’operato del vicesindaco Burgazzi e garantendo che metterà in atto tutte quelle iniziative volte a tutelare l’amministrazione comunale. Quella che avrebbe dovuto essere una seduta di consiglio comunale urgente si è svolta come una normale seduta fra l’altro per pochi intimi: una sessantina fra cittadini presenti in aula e consiglieri comunali. I punti richiesti dalle opposizioni sono stati accorpati in uno solo.

Così alle 20 era tutto finito. Ma non la querelle. I consiglieri comunali dei gruppi “Cittadini per Assago“ e “Movimento 5 Stelle“ Domenico Raimondo, Simona Piccolo e Roberto Murolo, hanno ripresentato la richiesta di consiglio urgente. Loro avevano protocollato la precedente richiesta di convocazione del consiglio a seguito delle notizie sull’operazione dei carabinieri che ha portato alla scoperta di una truffa legata alla gestione dei parcheggi di proprietà del Comune nell’area del Forum. L’inchiesta ha visto i due titolari dell’appalto finire ai domiciliari e il vice sindaco Mario Burgazzi indagato. I punti richiesti riguardavano l’istituzione di una commissione d’inchiesta, la costituzione di parte civile nei confronti dei soggetti coinvolti, la revoca degli incarichi ricoperti in seno all’ente del vicesindaco. Ma erano stati sintetizzati in un punto solo, scelta che "non garantiva una chiara informazione alla cittadinanza sulle tematiche discusse". Per questo le opposizioni avevano scritto al prefetto. E ieri sera appena aperta la seduta i consiglieri di opposizione hanno protestato abbandonando l’aula e annunciando la nuova richiesta di convocazione di consiglio comunale urgente. "Se non sarà convocata una seduta urgente con i punti richiesti saremo costretti a procedere nelle opportune sedi – spiegano i consiglieri comunali di opposizione –. Abbiamo aggiunto anche che la seduta venga trasmessa in diretta streaming". Nella richiesta non ci sarà più invece il punto relativo alla revoca delle deleghe al vicesindaco alla quale ha risposto la sindaca Lara Carano (FI) ieri sera. "Dopo 30 anni di ottimo lavoro il vicesindaco ha il pieno appoggio della maggioranza e rimane al suo posto. Inoltre faremo tutti i passi per tutelare l’amministrazione comunale". Il vicesindaco Burgazzi presente in aula era sereno ma non è intervenuto.

Massimiliano Saggese