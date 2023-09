"VIB Cinisello Balsamo: Una Domenica di Incontri Letterari"

Stand di case editrici e autori selezionati, ma soprattutto incontri per tutta la giornata. Domani Villa Casati Stampa ospita "Una Domenica da VIB" (Very Important Books). L’evento è ideato dall’associazione LeGhirlande, nata subito dopo la realizzazione di "Una Ghirlanda di Libri 2020". "Da quell’esperienza si è sviluppata la nuova filosofia: realizzare un movimento che parte dalla fiera, coinvolge la città e i suoi luoghi, creando un grande progetto di inclusione culturale". La nuova rassegna si apre alle 9,30 con Olivia Ninotti e con il libro che è diventato un fenomeno letterario: “Sembrava un British invece era un Merdish. Diario intimo di una Scottish”, che fa ridere e riflettere su come una gatta molto intelligente vede i nostri comportamenti umani. Alle 10.30 la parola passa a “La comunicazione al tempo delle emergenze” con Pietro Ratto e Davide Rossi, autore che, con la sua puntuale capacità di ricerca e analisi, aiuta il pubblico a comprendere quali nuovi o vecchi poteri omnipervasivi costituiscano ciò che noi chiamiamo Stato. Alle 15 l’appuntamento è con l’ex direttore de Il Giorno Sandro Neri (nella foto), già presente nella rosa dei finalisti del Premio Bancarella con “Gaber”. A vent’anni dalla scomparsa, l’ironia, l’analisi e lo straordinario suo repertorio sono ancora attualissimi e popolari: una storia dove vita e arte,teatro e canzoni si intrecciano in un modo unico. Alle 16 in Villa Casati Stampa arriva la giornalista Laura Marinaro con il volume “Yara: Autopsia di un’indagine”, scritto con la criminologa Roberta Bruzzone su uno dei casi di cronaca più eclatanti degli ultimi anni. La kermesse si chiude con Angela Camuso, giornalista d’inchiesta e scrittrice, pioniera del pensiero critico sulla gestione della pandemia. La.La.