Viadotto, ponte sul futuro Cantiere da 250mila euro

di Barbara Calderola

CERNUSCO

Un ponte sul futuro, il tandem Comune-Assolombarda fa centro e dalla Regione arriva una tranche dei fondi necessari a ristrutturare il viadotto per Villa Fiorita, che con un make-up adeguato diventerà la "porta" del nuovo hub dell’innovazione, il quartiere tecnologico dove De Nora, sulle ceneri dell’ex Rapisarda, costruirà la prima gigafactory italiana dell’idrogeno verde. Grazie all’investimento del colosso del sostenibile, Cernusco diventerà una delle valli lombarde della carbon-free, ma serviva un bigliettino da visita all’altezza della situazione. Ora, i soldi ci sono, 250mila euro il costo, dei quali 159mila in arrivo dal Pirellone. Per il trait d’union che collega l’alzaia del Naviglio all’area della vecchia fabbrica è già pronto il progetto, la giunta ha appena dato il via libera al disegno, fra le opere da portare a termine, nuove scale e parapetti, lampioni di ultima generazione e alberi per rendere gradevole il passaggio, adesso decisamente sottotono. "È il primo passo del piano di rigenerazione della zona che in futuro sarà più collegata al resto della città - spiega il sindaco Ermanno Zacchetti - è un intervento che guarda avanti. Il ponte infatti collega il parco dei Germani al parco urbano dell’innovazione che nascerà grazie ai privati che riporteranno in vita aree produttive dismesse".

Obiettivo, "restituire un’identità al quadrante", sottolinea il primo cittadino. "La riqualificazione del cavalcavia permette di realizzare un vero accesso al comparto di Villa Fiorita che sarà al centro di una revisione complessiva da realizzare con una serie di azioni successive - aggiunge Alessandro Galbiati, assessore ai Lavori pubblici -. Il recupero si distinguerà per la forte caratterizzazione legata alla mobilità dolce, a un’illuminazione più sicura ed efficiente e a una sistemazione dell’arredo e del verde esistenti". L’amministrazione e gli industriali hanno chiesto aiuto alla Regione per la metamorfosi. Investimenti pubblici che si sommano a quelli privati, De Nora, famosa per aver inventato l’Amuchina, qui farà l’elettrolisi dell’acqua e produrrà anche componenti per celle a combustibile usati nell’energia senza emissioni di CO2, una tecnologia realmente green.