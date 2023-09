Via Monte Napoleone, arrestati i borseggiatori della pausa pranzo che si fingevano turisti

Si fingevano turisti ma erano in realtà borseggiatori, pronti a colpire ignari cittadini in pausa pranzo. Così, due donne e un uomo sono stati arrestati, nel pomeriggio di ieri, dalla Polizia di Milano. Gli Agenti della 6a Sezione ''Contrasto al Crimine Diffuso'' della Squadra Mobile, durante un servizio di prevenzione dei reati predatori, venerdì pomeriggio verso le ore 14, hanno notato due donne - risultate poi avere precedenti di polizia ed entrambe destinatarie di un Ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale - e un uomo che, con fare sospetto, fingendosi turisti, osservavano le borse e gli effetti personali degli ignari cittadini intenti a consumare i pasti in via Hoepli, con il chiaro intento di approfittare delle circostanze favorevoli per asportare i beni dei clienti.

Giunti in via Monte Napoleone nei pressi di uno storico bar del quadrilatero, la donna peruviana di 29 anni è rimasta all'esterno con funzione di palo mentre la 31enne cubana, incinta al sesto mese, con il connazionale di 34 anni sono entrati e si sono avvicinati al tavolo occupato da un turista giapponese di 66 anni: la 31enne, coperta dal complice, ha avvicinato la propria giacca alla spalliera della sedia dove era seduto il turista e gli ha preso la borsa che era appoggiata. Subito intervenuti, i poliziotti hanno arrestato i tre riconsegnando al cliente giapponese la borsa contenente denaro contante e i documenti di identità.