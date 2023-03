Via Meli, 13 chili di droga nel congelatore: arrestati tre studenti insospettabili

Polizia in azione

Tre studenti insospettabili con la droga nel congelatore. Tre incensurati con tredici chili di hashish divisi in quarantacinque panetti di varie dimensioni. Nel tardo pomeriggio di ieri, gli agenti della sezione Crimine diffuso della Squadra mobile, guidati dal dirigente Marco Calì e dal funzionario Michele Scarola, hanno arrestato tre ragazzi di 19, 21 e 24 anni, originari di Foggia e in città per motivi di studio: uno è iscritto alla facoltà di Economia, due frequentano un corso di Digital marketing in un istituto specializzato.

Dopo aver avuto informazioni sulla presenza di un ingente quantitativo di stupefacente in un appartamento in zona Crescenzago, i poliziotti si sono appostati davanti a uno stabile di via Meli per controllare eventuali movimenti sospetti. Attorno alle 19.30, due ragazzi sono usciti dal palazzo: uno si è fermato all'angolo tra via Zanardini e via Perticari, mentre l'altro è stato perso di vista dagli investigatori. Poco dopo, quest'ultimo è ricomparso con una scatola di scarpe. A quel punto, è scattato il controllo: nel contenitore c'erano cinque chili di hashish.

La perquisizione è proseguita nell'abitazione di via Meli dove il ventunenne e il ventiquattrenne vivono in affitto: lì nel congelatore gli agenti hanno trovato altri otto chili in quaranta involucri sottovuoto. In camera da letto, in un secchio di plastica, c'era un bollitore, utilizzato per scongelare i panetti. Nel corso del controllo, è arrivato anche il terzo coinquilino, il diciannovenne intestatario del contratto di locazione: anche lui è finito in manette. All'interno dell'appartamento, sono stati sequestrati anche 1.570 euro in contanti e diciassette taser da contatto.