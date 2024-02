Via Manzoni. Lunedì i controlli al ponte

Solo lunedì, forse, usciranno i tecnici per valutare il danno che ha subìto il ponte ciclopedonale che scavalca via Manzoni a Milano 3. Fino ad allora la strada resterà chiusa al traffico e ai pullman fra Basiglio e Milano che saranno deviati su percorsi alternativi. I disagi per i residenti sono destinati a durare a lungo. Solo dopo il sopralluogo con il quale verranno quantificati i danni che ha subìto l’infrastruttura si potrà capire per quanti giorni la strada resterà chiusa. Ricordiamo che a causare l’incidente è stato un mezzo pesante il cui conducente non ha visto la segnaletica che indicava l’altezza del ponte e si è incastrato sotto. Solo dopo acune ore di lavoro il camion è stato disincastrato e spostato lasciando il ponte pericolante.

Mas.Sag.