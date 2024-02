Via libera al distretto del commercio

Via libera dalla Regione, a San Giuliano nasce il Distretto urbano del commercio. Il recupero dei negozi sfitti, la creazione di nuovi parcheggi, la riqualificazione dell’arredo urbano, il rafforzamento della vigilanza: sono solo alcuni degli interventi in agenda, che saranno promossi dal Comune per cercare di valorizzare e rilanciare i negozi di vicinato. Alla stesura del progetto ha contribuito anche Confcommercio.

"In una realtà dove sono molto diffusi i centri commerciali, riteniamo importante individuare azioni innovative ed efficaci per valorizzare e dare visibilità ai negozi di vicinato - è il commento di Alfio Catania, assessore alle Attività produttive -. Tutto questo passa anche dalla possibilità per gli enti di aderire ai bandi regionali per rendere più attrattivi e vitali i quartieri, dove sono collocati i negozi".

A. Z.