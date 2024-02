Via libera ai lavori nel Parco Taormina

Percorsi per il benessere psicofisico, giochi a misura di disabili, installazioni pensate per le vicine scuole dell’infanzia. L’Amministrazione ha approvato la riqualificazione del Parco Taormina su cui saranno investiti 140mila euro. "Abbiamo deciso di investire nelle zone che più sono state trascurate in passato per fare un piccolo, ma decisivo passo per migliorare la città e il benessere dei colognesi, promuovendo la vita all’aria aperta", ha commentato il sindaco Stefano Zanelli. Al centro dell’attenzione ci sono i temi dell’inclusività e della sostenibilità ambientale. Essendo parco di riferimento del quartiere Bettolino e situato nelle immediate vicinanze della scuola d’infanzia e del nido, il progetto tiene conto dei bisogni legati alla fascia di età tra 1 e 12 anni. I principali interventi riguarderanno il rifacimento dei camminamenti esistenti con una nuova pavimentazione maggiormente resistente e a basso impatto ambientale, l’installazione di nuovi giochi inclusivi e la ricollocazione di alcune attrezzature ludiche, la posa di nuovo arredo urbano costituito principalmente da materiali riciclati e una nuova pavimentazione antitrauma. "Uno dei principi cardine è quello dell’inclusività che, nella progettazione del nuovo parco di via Taormina, ha avuto un ruolo primario - ha sottolineato l’assessore alla Gestione del Verde, Vincenzo Barbarisi -. L’inclusività sarà resa in relazione ai giochi e alle attività ludiche che si potranno fare in quell’area, senza nessuna differenza in base alle condizioni psicomotorie dei nostri bambini".

La.La.