Milano, 25 settembre 2018 - Via Iglesias in allarme. Un'occupazione di una ex fabbrica in disuso da parte di tossicodipendenti sta preoccupando alcuni residenti. Lo hanno annunciato, in una nota diffusa oggi, il Presidente del Municipio 2 Samuele Piscina e l'Assessore municipale alla sicurezza Luca Lepore.

"Lo stabile privato è stato occupato abusivamente durante il mese di luglio dagli antagonisti del collettivo CISIAMO, attuali occupanti dello stabile degli ex bagni pubblici in via Esterle che avevano preso gli alloggi di via Palmanova, sgomberati con un ingente numero di agenti prima della stagione estiva" spiegano i due esponenti leghisti. "Gli antagonisti - continuano Piscina e Lepore - avevano accasato nella ex fabbrica alcuni nuclei familiari di immigrati che hanno traslocando mobili e materassi. A queste famiglie si sono però aggiunti diversi tossici, probabilmente affiliati al collettivo antagonista, che ormai stazionano fissi nello stabile, creando un evidente problema di spaccio e consumo di stupefacenti oltre che annessi problemi di ordine pubblico dei quali risentono i proprietari degli stabili nelle vicinanze".

"Proprio la scorsa settimana - spiegano Presidente e Assessore del Municipio 2 - durante l'assemblea di prossimità del Municipio, di fronte all'Assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, avevamo ancora una volta evidenziato la necessità di uno sgombero immediato e avevamo chiesto che la questione fosse portata immediatamente presso il Comitato Provinciale per la pubblica Sicurezza. Peccato che l'Assessore non fosse neanche informata sugli sviluppi della problematica, tanto che non era a conoscenza che la proprietà avesse già richiesto la chiusura delle utenze di luce, gas e acqua, senza però ottenere alcun riscontro". "Un quartiere tranquillo e residenziale come quello di Gorla non merita di subire la prepotenza e l'illegalità di questi delinquenti", concludono i due leghisti. "Bisogna porre immediatamente fine a questa occupazione che si aggiunge a quella del Leoncavallo e di via Esterle di proprietà Comunale, per i quali continuiamo a chiedere lo sgombero. Il Municipio 2 in quanto occupazioni e delinquenza ha già dato troppo".