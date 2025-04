Via Gola, prove di rinascita: "Basta con i luoghi comuni. La zona sta cambiando"

Via Gola non è solo case popolari, occupazioni abusive, degrado e insicurezza. Via Gola è anche altro. È anche voglia di andare oltre le facili definizioni, gli slogan. È per esempio l’iniziativa di Sergio Rossi che proprio in via Gola ha aperto circa sette mesi fa uno studio- galleria d’arte, la Entrambi Arts. "È una via un po’ controversa - racconta con il sorriso Rossi, italo brasiliano - Le persone dicono che è una strada pericolosa. Io ho deciso di portare qui un po’ di colore, un po’ di felicità. E ha funzionato, siamo diventati un punto di riferimento: la gente viene qui per vedere le opere ma anche per chiacchierare. Dopo di noi ha aperto anche un’altra galleria. Vuol dire che anche la tanto chiacchierata via Gola vuole cambiare e ci sta provando. Perché dedicarsi all’arte e alla creatività nelle zone dove abitano i ricchi è facile, venire a farlo qui è più difficile, ma dà anche più soddisfazione".