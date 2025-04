Via Giambellino: rissa in pieno giorno sul marciapiede, volano botte e colpi di bastone

Milano, 1 aprile 2025 – Le urla, gli spintoni. Poi la rissa con pugni e aste di plastica sbattute contro i “rivali“. Tutto sul marciapiede, alle 18.30. “Questo succedeva la settimana scorsa. Ma ogni giorno è la stessa cosa: siamo ostaggi di questi ‘personaggi’ che si radunano davanti ai negozi con i distributori automatici. E basta un niente a scatenare la rissa. Con il rischio che anche i passanti vengano colpiti. Ci sentiamo sempre in pericolo”.

Il parapiglia

A denunciare la situazione sono alcuni residenti di via Giambellino. Il punto in cui è scoppiata la rissa è tra i civici 69 e 71, come si vede in un video che circola tra le chat. Sul marciapiede ci sono una decina di persone: si comincia con un litigio ma dalle parole ai fatti il passo è breve. E scoppia la zuffa, con tanto di bastonate.

Il copione

“Purtroppo – testimoniano alcuni abitanti – davanti ai distributori automatici si formano sempre bivacchi. La stessa cosa di fronte a un take away etnico, a due passi. Noi ci ritroviamo in balìa di persone che diventano padrone del marciapiede, con rischio per la nostra sicurezza. Completano il quadro i rifiuti abbandonati in strada, il fumo di sostanze stupefacenti e la sosta selvaggia delle auto che a volte impedisce ai condòmini di accedere alle loro case”.