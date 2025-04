Via dieci carcasse di veicoli abbandonati

Rimosse dalla Polizia locale di Gallarate oltre dieci carcasse di veicoli abbandonati, quindi avviati alla rottamazione. Negli ultimi tempi si sono intensificate le attività di monitoraggio e intervento su veicoli abbandonati da parte della Polizia Locale di Gallarate con operazioni che hanno portato alla soluzione di situazioni di degrado che duravano da diversi anni, come quella del quartiere di Cajello. Nello specifico, l’ultima azione, obiettivo ripristinare il decoro urbano e la tutela dell’ambiente, ha visto la rimozione e rottamazione di oltre dieci veicoli. Fondamentale per la riuscita è stata la collaborazione con Plastic Free e Barbara Nassi. Ha voluto esprimere le sue congratulazioni per l’efficacia delle operazioni e il lavoro svolto dagli agenti anche l’assessore alla Polizia Locale, Germano Dall’Igna che ha sottolineato la professionalità e la collaborazione registrata per questa iniziativa di ripristino del decoro.