Milano, accoltella lo zio dopo una lite per soldi: arrestato un 37enne

Milano - Un 37enne egiziano è stato arrestato dalla Polizia di Stato, a Milano, per aver accoltellato lo zio, un connazionale di 49 anni, al culmine di una lite pare per motivi di soldi.

L’intervento della volante

A intervenire in via Pietro da Cemmo, nel quartiere Ghisolfa (zona nord-ovest di Milano), intorno alle 21 di ieri sera, è stata una Volante del commissariato Sempione che ha notato un parapiglia sulla via. Le persone radunate in strada hanno riferito agli agenti di un accoltellamento e fornito una descrizione dell'aggressore.

Il coltello sporco di sangue

I poliziotti hanno quindi raggiunto l’aggressore poco distante, in viale Monte Ceneri. Il 37enne è stato trovato in possesso di un coltello da cucina sporco di sangue con una lama da 11 centimetri. Tornati sul luogo dell’aggressione, gli agenti hanno individuato la vittima: un cittadino egiziano di 49 anni, zio dell’aggressore.

Motivi economici

Il ferimento sarebbe avvenuto in seguito ad una lite per motivi economici. Il 49enne, titolare di un piccolo negozio di telefonia sulla via, presentava ferite al costato e al bicipite femorale ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda.