Spari in via Cefalù, ferite due donne di 16 e 56 anni: caccia all’aggressore

Milano, 6 maggio 2023 – Due donne sono state ferite a colpi di arma da fuoco poco dopo le 19 di oggi in via privata Cefalù, in zona Cimitero Maggiore. Secondo le prime informazioni, ancora da confermare, si tratterebbe di una sedicenne e di una cinquantaseienne, entrambe di origine sinti: sono state ferite rispettivamente a un gluteo e a una gamba, per fortuna in maniera non grave; una è stata trasportata in codice giallo in ospedale, l'altra in verde.

Sul posto sono subito arrivati i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica con esattezza: stando a quanto risulta al momento, tutto sarebbe avvenuto in ambito familiare; quindi, l'aggressore, ancora ricercato dagli investigatori dell'Arma, potrebbe essere un parente delle due persone colpite.