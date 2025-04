Via alla Mezza. Maratona del Naviglio

Sport e solidarietà, un ponte unisce Cernusco e New York, torna la Mezza Maratona del Naviglio, la pettorina più fortunata vincerà il biglietto andata e ritorno per partecipare alla corsa più famosa del mondo nella grande Mela. Tutto il ricavato andrà in beneficenza. Appuntamento al 18 maggio, ma le iscrizioni sono aperte. Una festa per i runner e per il mondo no-profit che nella manifestazione ha un punto di riferimento importante. L’evento coniuga competitività e aiuto per i più fragili ed è questa formula lanciata 28 anni fa dagli organizzatori - Lions e Pro Sesto Atletica Cernusco - alla base di un successo inossidabile. In attesa del fischio di inizio i padroni di casa hanno scelto chi sostenere. I fondi andranno all’associazione Lorenzo Perrone che si occupa di supporto psicologico nel reparto di Oncologia dell’Uboldo in città.

A seguito di un accordo di collaborazione con Asst Melegnano – Martesana, le specialiste del sodalizio sono presenti due pomeriggi a settimana sia per i pazienti del day hospital e per quelli dimessi, che in in corsia. Il servizio è totalmente gratuito sia per i malati, che per l’azienda ospedaliera. Un altro assegno sarà staccato per la sezione di casa della Croce Bianca per l’acquisto di presidi che saranno utilizzati per l’allestimento di una nuova ambulanza. Il terzo andrà ai Lions Milano Città Metropolitana ETS per sostegno a progetti in zona. Si correrà lungo il canale, un itinerario dal fascino intramontabile. Diversi i percorsi, da 4 a 21 chilometri, e un unico obiettivo, "sottolineare i valori della disciplina a partire dalla condivisione", anticipano dietro le quinte. La macchina dei volontari è al lavoro da settimane, "i numeri sono importanti".Bar.Cal.