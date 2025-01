Via al torneo di scacchi per ragazzi fino a 14 anni

Aspettando la Befana, domenica torneo di scacchi per ragazzi fino a 14 anni, in 6 turni da 15 minuti, a Gorgonzola. Epifania impegnata nel centro della Martesana che accompagna il conto alla rovescia per la festa con l’appuntamento per i più giovani, in via Oberdan 21, alle 14.15. Si comincia con l’appello e a seguire le sfide vere e proprie. Alla fine, le premiazioni. Il sistema di abbinamento è lo svizzero-olandese (Dutch Fide). Ai primi tre classificati andranno le coppe, poi ci saranno le medaglie, fra le quali una per il più giovane partecipante, una per il primo under 14 e per il primo under 10. Per tutti ci sarà un omaggio.