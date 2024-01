Via al restyling del centro storico

Al via i tanto attesi lavori di riqualificazione delle pavimentazioni del centro storico. Si comincia con il primo lotto, che interessa le vie Roma e dall’Occo, due delle tre strette strade di Cormano Vecchia: da lunedì saranno aperti i cantieri nel tratto di via Roma, compreso dalla rotonda di via Caduti della Libertà fino al piccolo largo davanti alla chiesa San Salvatore. Per circa 40 giorni ci sarà il divieto di transito e di sosta con la rimozione forzata delle auto: potranno accedere all’altra parte della via, dalla chiesa a via Dall’Occo, solo i residenti, con l’istituzione del doppio senso di circolazione regolamentato da un semaforo di cantiere, con ingresso dalla stessa via dall’Occo. Con gli interventi, saranno sostituite quelle piastrelle, a cubetti e a lastre, che sono dondolanti e semidistrutte in Pietra Forte d’Oriente con altre più resistenti sempre dello stesso materiale. Così accadrà per via dall’Occo. Al primo lotto, ne seguirà un secondo, con la riqualificazione della pavimentazione di via Caduti della Libertà. Infine, ci sarà anche il terzo, con il restyling di via Grandi, la terza via di Cormano Vecchia, e di via Alessandro Manzoni, nel cuore di Brusuglio, per una spesa di un milione e mezzo di euro.

Giuseppe Nava