Via al progetto salvavita per l’uomo, cani e gatti

Con un duplice appuntamento - in mattinata al Parco Sempione di Milano e nel pomeriggio al parco Mattei di San Donato - ieri è decollato il progetto Together we can, iniziativa che intende formare almeno 1.500 persone sulle manovre salvavita per l’uomo e gli amici a quattro zampe. Il programma della Croce Viola Milano, col patrocinio del Comune di Milano e il supporto del Policlinico San Donato e del Monge, nasce dalla consapevolezza che i parchi sono tra i luoghi a maggior incidenza di arresti cardiaci e i maggiori frequentatori di queste zone sono jogger e padroni di cani. Perciò un pool di soccorritori ed esperti spiega quali manovre mettere in atto, in caso di malore e in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Dopo i primi appuntamenti nella giornata di ieri, il programma proseguirà fino al prossimo autunno con altri 13 incontri in vari parchi di Milano. Oltre a come intervenire sull’uomo, s’illustrerà quali emergenze possano interessare gli animali e cosa fare in questo caso.

A.Z.