Via ai progetti salva-acque Dai nuovi laghetti al riuso ecco gli obiettivi sul tavolo

di Laura Lana

La Comunità del Parco Nord, costituita dai soci membri (Città Metropolitana di Milano e Comuni di Milano, Sesto, Bresso, Cinisello, Cormano, Novate Milanese, Cusano Milanino), si dà gli obiettivi per i prossimi tre anni: nuova fruizione del polmone verde metropolitano, più biodiversità e sostenibilità ambientale. "Ringrazio tutti i sindaci per il sostegno, la fiducia e l’importante collaborazione che hanno portato a individuare nel Parco un partner cruciale per le attività di progettazione volte a fronteggiare gli effetti della crisi climatica in città" - commenta il presidente Marzio Marzorati -. Mi riferisco in particolare ai progetti legati alle acque: dal recupero e riuso alla creazione di nuovi laghetti fino al progetto Città Spugna del Pnrr, realizzato in collaborazione con Città Metropolitana, Gruppo Cap e il Comune di Cinisello Balsamo". Il parcheggio di via Turoldo diventerà una nuova area sportiva polivalente per un investimento di 1,4 milioni, ma sempre sul territorio cinesellese del parco è attesa la realizzazione anche di un nuovo laghetto. Gli obiettivi strategici sono, però, diversi. Si va dall’incremento del capitale naturale e il conseguimento dello standard PEFC (Programme for endorsement of forest certification schemes) per la certificazione della gestione sostenibile delle piantagioni arboree e del verde urbano all’aumento della qualità fruitiva e della biodiversità , in particolare rispetto ai nuovi acquisiti dell’area Balossa. Nei prossimi tre anni sarà attuato un programma di investimenti per migliorare l’efficienza energetica e il benessere e saranno rafforzate le campagne di raccolta fondi a sostegno delle attività di monitoraggio faunistico, di fruizione e di ampliamento del Parco Nord. "Dal Bilancio di previsione approvato emerge inoltre la capacità di produrre nuove risorse grazie a progetti di pianificazione e gestione che si realizzano nel territorio metropolitano, nella collaborazione con Forestami, nella realizzazione di progetti europei, nella raccolta fondi con le imprese - conclude Marzorati -. Un ulteriore ringraziamento va quindi al lavoro della direzione, ai responsabili di servizio e ai lavoratori del Parco che hanno collaborato a queste progettazioni e che s’impegneranno nei prossimi anni alla loro realizzazione. Il parco è davvero un luogo capace di produrre valore e relazioni".