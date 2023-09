Via agli “Affidi-Amici” a Senago: una mano alle famiglie con persone disabili

"Affidi-Amici: chiunque può proporsi" è il titolo che ben descrive l’obiettivo del progetto che si rivolge alle persone con disabilità adulte del Garbagnatese. La finalità è supportare le famiglie nella gestione del tempo libero della persona disabile e instaurare relazioni interpersonali significative al di fuori della famiglia d’origine attivando anche forme di collaborazione per progettare "il dopo di noi". L’iniziativa nata dalla collaborazione tra gli operatori degli enti locali, delle cooperative, del servizio disabilità intellettiva dell’adulto dell’Asst Rhodense e dei familiari all’interno del nostro Piano di Zona, da luglio è diventato un servizio gestito da Comuni Insieme. Chiunque può proporsi per essere affidatario e mettere a disposizione un po’ del proprio tempo libero. Il 21 settembre gli operatori del servizio saranno presenti durante la festa dell’oratorio di Senago alla parrocchia di San Paolo Apostolo in via Repubblica. Chi fosse interessato può rivolgersi allo 0238348473 o scrivendo a: [email protected].